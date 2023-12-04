Дівчина постала перед шанувальниками з кругленьким животиком.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позувала разом зі своїм чоловіком Алмазом і їхньою кішкою.

Знімок вийшов дуже домашнім і милим, проте увагу шанувальників привернула не сімейна ідилія Онуфрійчук, а її фігура. Фолловери помітили, що у знаменитості округлився животик, який вона намагалася заховати під шовковим халатиком.

У коментарях вони відразу ж почали розпитувати у Іванни про вагітність, але дівчина поспішила спростувати всі чутки.

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Вона сказала, що просто добре повечеряла, тому у неї здувся животик. Про вагітність поки мови не йде.

"Видумуєте. Я просто погладшала і ситно повечеряла", - написала Онуфрійчук.

Зазначимо, Іванна Онуфрійчук вийшла заміж у 2021 році. Її обранцем став казахський мільйонер Алмаз. Пара зіграла розкішне весілля на Мальдівах в колі рідних і близьких.

Нагадаємо, раніше Оля Цибульська натякнула на розрив з чоловіком.

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