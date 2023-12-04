Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позувала разом зі своїм чоловіком Алмазом і їхньою кішкою.
Знімок вийшов дуже домашнім і милим, проте увагу шанувальників привернула не сімейна ідилія Онуфрійчук, а її фігура. Фолловери помітили, що у знаменитості округлився животик, який вона намагалася заховати під шовковим халатиком.
У коментарях вони відразу ж почали розпитувати у Іванни про вагітність, але дівчина поспішила спростувати всі чутки.
Вона сказала, що просто добре повечеряла, тому у неї здувся животик. Про вагітність поки мови не йде.
"Видумуєте. Я просто погладшала і ситно повечеряла", - написала Онуфрійчук.
Зазначимо, Іванна Онуфрійчук вийшла заміж у 2021 році. Її обранцем став казахський мільйонер Алмаз. Пара зіграла розкішне весілля на Мальдівах в колі рідних і близьких.
Нагадаємо, раніше Оля Цибульська натякнула на розрив з чоловіком.