На Валдіса Пельша міг чекати інфаркт.

Російський ведучий Валдіс Пельш, який вів шоу "Вгадай мелодію", переніс термінову операцію після раптової госпіталізації. У нього виявили великі проблеми з серцем.

Як повідомляють російські Telegram-канали, Пельша рятували від ішемічної хвороби серця, йому робили стентування коронарної артерії. Представники ведучого намагалися все спростовувати, але незабаром в мережі з'явилися подробиці операції.

"За нашою інформацією, насамперед госпіталізованому Пельшу провели коронарну ангіографію. У процесі ж діагностували атеросклероз коронарної артерії - це холестеринова бляшка, яка обмежувала кровопостачання серцевого м'яза і провокувала стенокардію", - стверджує Telegram-канал Mash.

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Лікарям довелося терміново діяти, адже у Пельша міг трапитися інфаркт міокарда. В одну з артерій, яка живить серце, встановили спеціальний стент.

В якому стані Пельш після операції - не повідомляється. Раніше у артиста вже були великі проблеми з серцем, в 2019 році ведучий зі списку "Миротворця" вже опинявся в реанімації.

Що Пельш говорив про війну в Україні

Ще до повномасштабної війни РФ проти України Пельш "загримів" до списку сайту "Миротворець" за порушення державного кордону України та участь у спробах легалізації окупації Криму. Він не тільки їздив на тимчасово захоплений півострів. Також Пельш вів на росТБ пропагандистське шоу про Крим.

Після 24 лютого 2022 року Пельш не засудив війну. Він також не виступив проти путінської агресії і не відмовився від своїх слів про те, що він за політику кривавого диктатора.

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