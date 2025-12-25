За даними ЗМІ, їй стало погано на церемонії прощання з актором Анатолієм Лобоцьким.

У віці 83 років померла радянська і російська акторка театру і кіно Віра Алентова, найбільш відома за роллю у фільмі "Москва сльозам не вірить".

Про її смерть повідомило російське пропагандистське видання ТАСС, посилаючись на Театр імені Пушкіна. За даними StarHit, Алентовій стало зле під час церемонії прощання з актором Анатолієм Лобоцьким, її винесли з будівлі на ношах.

Нагадаємо, у 2021 році Віра Алентова опинилася у "чорному списку" Мінкульту України та "Миротворці" через гастролі в окупованому росіянами Криму.

Біографія Віри Алентової

Віра Валентинівна Алентова - радянська і російська акторка театру та кіно, народна артистка Росії, одна з найвідоміших актрис свого покоління. Широку міжнародну славу їй принесла головна роль Катерини Тихомирової у фільмі Володимира Меньшова "Москва сльозам не вірить" (1980).

Алентова народилася в акторській родині та здобула освіту в Школі-студії МХАТ, після чого багато років служила в Московському драматичному театрі імені Пушкіна. Вона зіграла у фільмах "Час бажань", "Завтра була війна", "Ширлі-мирлі", а також у низці телевізійних проєктів і серіалів у пізніші роки.

Віра Алентова була дружиною режисера Володимира Меньшова, з яким прожила багато років і виховала доньку - телеведучу та акторку Юлію Меньшову, яка підтримує Росію у війні проти України.

