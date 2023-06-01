Вони не змогли поділити територію.

Український музикант Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, опублікував гумористичне відео на своїй сторінці в ТikTok.

Він зняв ролик в метро під час підняття на ескалаторі. У кадрі Данилко стоїть на сходинці, а ззаду намагається прорватися його сценічна мама Інна Білоконь.

Незважаючи на те, що місця було достатньо, щоб пройти, вона вирішила посунути Данилка. Йому це не сподобалося, тому він штовхнув її.

Відео дня

Після цього Білоконь розвернулася і вдарила Данилка рюкзаком.

Шанувальники з гумором сприйняли ролик музиканта. У коментарях вони написали:

"Типові будні в метро"

"Всі ми Вєрка Сердючка"

"Ну, як можна бути такими смішними навіть з серйозними обличчями?"

"Коли тобі під 50 років, а мама все одно виховує"

"Мама не впізнала доцю"

"Андрій трохи спалився і засміявся, але відіграли добре"

Нагадаємо, у Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям. Нещодавно він захворів на ларингіт, через що у нього піднялася температура і зник голос.

Артист тоді скасував свої концерти і зайнявся лікуванням. Нещодавно він все ж вийшов на сцену, де запалив з "мамою" і Олексієм Паніним.

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