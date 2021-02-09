Вероніка Бєлік в черговий раз порадувала фанів.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік оприлюднила в Instagram знімок в купальнику.

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На фото дівчина позує на березі океану на Мальдівах. Вона стоїть спиною до фотографа в плямистому роздільному купальнику. Таким чином дуже добре видно її круглі сідниці, які Вероніка часто качає в спортивному залі.

Буквально за кілька годин фото набрало майже 60 тисяч лайків. Всього за дівчиною в соціальній мережі стежать більше трьох мільйонів людей.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич