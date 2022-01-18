Сабріна Саброк шкодує про те, що зробила.

Американська модель Сабріна Саброк з юнацтва мріяла бути схожою на ляльку. У більш зрілому віці вона зважилася на кілька пластичних операцій, але не змогла зупинитися і продовжила змінювати свою зовнішність.

Про це повідомляє Daily Star.

Так, 45-річна модель зробила собі 53 пластичні операції, серед яких маммопластика, підтяжка обличчя, а також вона неодноразово вдавалася до послуг косметологів, щоб збільшити губи і вколоти ботокс.

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"Я не можу посміхатися. Я відчуваю себе ідіоткою. Я робила ін'єкції щотижня, і лікарі сказали, що у мене ускладнення. Я заробила параліч правого боку обличчя", - сказала модель.

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