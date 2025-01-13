Олена Світлицька подякувала колишньому за час, прожитий разом.

Українська акторка Олена Світлицька, відома за ролями у картинах "Формула кохання", "Мавки", "Алмазна корона", повідомила, що розлучилася з чоловіком. Артистка розкрила подробиці розриву та подякувала екскоханому за все, що між ними було.

Зірка понад 10 років перебувала у стосунках з Миколою Світлицьким, з яких дев'ять – у шлюбі. У подружжя є двоє доньок. Підписники зірки вже давно підозрювали, що в пари не все гаразд у стосунках, оскільки вони перестали ділитися родинним контентом в мережі. А 13 січня Олена підтвердила чутки та оголосила про розлучення у своєму Instagram.

За словами Олени, вони вже тривалий час не разом, але мовчали про це, оскільки документи про розлучення отримали лише сьогодні. Пара намагалася врятувати шлюб, але, на жаль, їм це не вдалося. Попри розрив, вони залишилися у гарних стосунках. Їхній розрив обійшовся без скандалів.

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"Ми більше не разом! Вже давно ми перестали існувати як пара. Ми намагались все зберегти. Десятки годин розмов, якщо не сотні. Сльози, біль, сміх від спогадів, вдячність, багато вдячності… Ми залишаємося найкращими друзями, батьками для наших діток і ідеальними колишніми. Бо ніякого бруду, хайпу та інтриг тут не буде", – написала Світлицька.

Вона подякувала екскоханому за роки, прожиті разом, та доньок. А також додала, що вони більше не могли руйнувати свої стосунки на очах у дітей, тому вирішили, що окремо їм буде краще.

"Це були неймовірні 10 років разом - для нас родина завжди була опорою, головною цінністю. Тому сказати, що нам не боляче - буде повною маячнею. Але ще болючіше дивитись, як ми все руйнуємо на очах в наших дітей. Тому наша історія підходить до кінця. Світлицький, дякую за прізвище! І за цих неймовірних малих. Я була щасливою. Далі буде…" – додала акторка.

Також Олена поділилася кадром, на якому вони з Миколою тримають документ про розірвання шлюбу. Також на колажі було фото з дня їхнього одруження. Артистка жартома написала: "Навіть не знаю де ми більш радісні – на початку чи вкінці".

Нагадаємо, Олена Світлицька ще раніше розповідала про кризу у шлюбі з чоловіком. А зараз стало відомо, що їм не вдалося пережити складний період. Тоді зірка зазначала, що на їхній шлюб негативно вплинула війна.

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