Жінка хвилювалася, що це може вплинути на дитину.

Українська акторка Вікторія Варлей, яка відома за роллю у серіалі "Суперкопи" та участю у шоу "Холостяк", шокувала новиною. Виявилось, що жінка, яка народила нещодавно доньку Мішель, йшла на пологи з вірусом. Про це вона розповіла в інтерв'ю Анні Олицькій.

"Я за день до початку переймів захворіла на ковід. Вперше в житті. Як це могло статися? Я народжувала з ковідом", - сказала Вікторія.

Вона також додала, що через неочікувану хворобу їй довелося змінити комфортабельну палату, яку вони сплатили заздалегідь, на іншу.

"Ми лежали в окремому блоці. Чоловік підіймався на 8 поверх, де я повинна була лежати, де був віп, лакшері. А ми лежали з малою на окремому поверсі, для тих, у кого ковід чи ще щось", - пожалілася вона.

Варлей каже, що найскладнішим випробуванням для неї було дотримування правил безпеки під час ковіду. Тому вона не могла одразу проводити час з донькою.

"Мені не дозволили її понюхати, поцілувати. Я була в масці постійно. Але добре, що їй нічого не передалося. Це диво, я вважаю", - наголосила Вікторія.

Вона також зізналася, чому так довго приховувала свою вагітність.

"Я вирішила зробити камінг-аут з цим, щоб це був сюрприз. До речі, для багатьох моїх друзів також це було несподіванкою. Через всі події, які відбуваються у нашій країні, можливо, я думала, що це якось не на часі про це говорити в той момент, коли люди втрачають близьких", - сказала жінка.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Варлей відповіла на хейт щодо свого швидкого схуднення після пологів. Акторка наголосила, що схудла на 20 кілограмів, адже всю вагітність займалась спортом, ходила на пілатес, правильно харчувалась, ходила на масажі та пила багато води.

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