Жінка розповіла про свій секрет стрункості.

Українська акторка, яка відома за роллю у серіалі "Суперкопи" та була учасницею шоу "Холостяк" Вікторія Варлей, нещодавно стала мамою донечки Мішель. Жінка продовжує активно розповідати про свій досвід вагітності та материнства.

На своїй сторінці в інстаграм 39-річна жінка написала, що на пологи вона йшла з вагою 73,6 кілограмів. Після народження дитини їй вдалося швидко схуднути на 20 кілограмів. Вона виклала відео, яке підписала "Коли після 11 днів пологів вдягла старі джинси".

Проте підписники відреагували на це критично.

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"Навіщо брехати про 20 кг, які набрали? Я залишила у пологовому тільки 4 кг, а ви всі 20?" - написала підписниця.

Вікторія вирішила все пояснити та поділитися своїм секретом стрункості.

"Фактично всю вагітність я займалась спортом, ходила на пілатес, поки мене звідти не виперли у прямому сенсі слова. Далі я вже продовжила самостійно вдома. Плюс правильне харчування, догляд, масаж для вагітних і я реально пила дуже багато води. Думаю, це все допомогло мені і шкіру зберегти, і швидко скинути вагу", - написала Варлей.

Також вона наголосила, що поки не в ідеальній для себе формі. При зрості 173 сантиметри, вона важить 53 кілограми. Проте Варлей написала, що ще має зайві 7-8 кілограмів, над якими буде працювати.

Нагадаємо, Вікторія довгий час приховувала свою вагітність та навіть точну дату народження дитини. До речі, у неї були партнерські пологи з чоловіком-американцем Петром.

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