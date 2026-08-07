Росія вдарила по футбольному стадіону 'Чорноморець' в Одесі, є поранені (фото, відео)

Постраждала одна людина - жінка отримала осколкові поранення.

Окупаційна російська армія атакувала Одесу, внаслідок чого пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець", розташований у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень під час повітряної тривоги моніторингові канали попередили, що з боку Чорного моря летять російські "Бандеролі", після чого у місті було чути вибухи.

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що ворог атакував Одесу.

"Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - зазначив Лисак.

Очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Одеси, зокрема внаслідок удару пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець" в центрі міста.

"Зазнали руйнувань дах, скління та трибуни. За попередньою інформацією, на жаль, постраждала одна людина", - повідомив Кіпер.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба розповіла УНІАН, що постраждала 28 річна жінка.

"Вона отримала множинні осколкові поранення", - сказала Верба.

Місцеві Telegram-канали оприлюднили відео, на якому можна побачити перші хвилини після прильоту по будівлі стадіону. Видно, що в даху – величезна дірка, пошкоджена зона для вболівальників.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару на стадіоні "Чорноморець" сталося руйнування даху, скління та трибун. А кількість поранених збільшилась до 2.

Стадіон "Чорноморець"

Стадіон "Чорноморець" відкрили 18 травня 1936 року, а після останньої повної реконструкції – 19 листопада 2011 року. Кількість глядацьких місць – понад 34 тис. Площа скління фасаду будівлі стадіону – 13 000 кв. м, висота стадіону від рівня поля до його найвищої точки – 31 м. Загальна площа всіх рівнів арени – 83 289 кв. м, 78 % трибун захищені від опадів дахом стадіону.

Згідно даних з відкритих джерел, з 19 листопада 2011 року по 21 травня 2020 року, власником стадіону був "Імексбанк", а з липня 2020 року - Allrise Capital (США).

Атаки росіян на Одеську область

Як писав УНІАН, в Одеській області Росія атакувала цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау, загинув український моряк, ще кілька отримали поранення. За даними Одеської обласної прокуратури окупанти атакували цивільне судно, яке транспортувало пшеницю, реактивним ударним дроном. Загинув 24-річний громадянин України - моторист судна. Серед постраждалих – ще двоє українських моряків – чоловіки 44 і 64 років.

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