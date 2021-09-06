Lil Nas X постав в образі вагітного чоловіка.

Американський репер Lil Nas X у своєму Instagram поділився неоднозначним знімком.

У кадрі він постав у білих штанях і сорочці, яку вирішив не застібати. Так, крізь неї видно "вагітний" животик, який і став приводом для обговорення в мережі. Цікаво, що таким знімком він анонсував вихід свого нового альбому MONTERO, який вважає своєю "дитиною".

"Це зразки для наслідування, які суспільство хоче дати вашим дітям", - сказала стиліст репера.

При цьому користувачі соцмережі Twitter вважають, що артист подає неправильний приклад дітям.

"Ці нові образи Lil Nas X не здається мені правильними, тому що транс-чоловіки можуть завагітніти, а він ніби перетворює це на жарт", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич