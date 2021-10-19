Російський актор, режисер і телеведучий Ігор Угольников заявив, що у 2014 році був готовий "в’їхати у Крим на танку" для підтримки окупації.
Про це він сказав в інтерв’ю YouTube-каналу Юрія Дудя.
"Я безумовно підтримав Крим (незаконну анексію Росією), і якби було треба, то сам туди поїхав би - на танку або всередині, якщо потрібно було б комусь щось пояснювати", – заявив Угольников.
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Ігор Угольников - що відомо про актора
Угольников відомий як кіноактор і ведучий програм "Оба-на!", "Оба-на! Угол-шоу","Доктор Угол" і "Добрый вечер" в першій половині 1990-х років.
2 липня у українському Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо російських 60 артистів, які виступали в окупованому Криму. Серед них був і Угольников.
Член комісії щодо ЗМІ Центральної ради прихильників "Єдиної Росії".
12 березня 2014 року підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна щодо України і Криму.
23 січня 2018 року підписав звернення до міністра культури Володимира Мединського з вимогою юридичної перевірки і заборони показу в кінотеатрах фільму "Смерть Сталіна".