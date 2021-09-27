Маша Гойя виходить заміж за свого коханого.

Українській співачці Маші Гойє зробили пропозицію руки і серця на шоу "Вечірній квартал". На сцену вийшов її коханий Артем, встав на одне коліно і вручив дівчині обручку з величезним діамантом.

"Тепер нарешті всі забудуть про "роман" з Фалесом", – зазначено на відео, яке опублікували в інста-сторіз на сторінці Muzvar.

Відзначимо, Юрій Фалеса - перший чоловік Маші, який до того ж був і її продюсером. Церемонія одруження відбулася в 2012 році після того, як Юрій зробив дівчині красиву пропозицію і вручив обручку вартістю 12 тисяч євро. Але вже через три роки їх шлюб розпався.

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Маша Гойя (справжнє ім'я - Марія Шаповалова) - українська співачка, фіналістка російського талант-шоу "Голос". З дитинства виступає на сцені. Брала участь у пісенних конкурсах, стала лауреатом проектів "Чорноморські ігри", "Сан-Ремо", "Східний базар" та ін.

У серпні 2014 року разом з Андрієм Макаревичем та іншими виконавцями виступала на благодійному концерті для біженців із зони АТО в Святогорську.

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Автор: Діана Могилєвич