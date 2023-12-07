Він вважає, що ці артисти завжди будуть рабами.

Український співак POSITIFF пояснив своє ставлення до зірок-зрадників та розповів, чому вони обрали саме такий шлях. За його словами, ці артисти пустили коріння у вигляді вигідних контрактів.

"Їхня головна цінність - це гроші. Я таких називаю дворнягами, бо їм все одно, що коїться навколо. Вони будуть там, де дають жирну кістку. Якби замість Росії була інша країна, то вони були б там. Ці люди безідейні, пластилінові. Тому начхати на них. Вони завжди будуть рабами, і їх це влаштовує. Про них не треба думати й говорити", - сказав Олексій Завгородній в інтерв'ю УНІАН.

А от що стосується Світлани Лободи та Віри Брежнєвої, артист каже, що вони мають шанс спокутувати свою провину. За його словами, кожен має право на помилку, тому він підтримує тих, хто став на шлях підтримки рідної країни.

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"Я за такі "перевзування", бо люди мають право на помилки. Якщо вони обрали свій подальший шлях з українським народом і відмовилися від того "аквафрешного" прапора, це вже прекрасно! Кожен має шанс виправитись і йти далі, ставши на правильну колію. Артисти - це окремий вид людей. Вони творці, дуже вразливі й залежні від думок і відгуків громади. Я поважаю таких артистів за те, що вони починають заново. Думаю, з щирим підходом і грамотною комунікацією їм вдасться заслужити прихильність українців", - додав співак.

Нагадаємо, раніше Олексій Завгородній відповів, чи пропонував Кіркоров йому секс.

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