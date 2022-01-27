Тетяна Шеліга потрапила до лікарні із закритою аортою на 99%.

Українська актриса Тетяна Шеліга потрапила в лікарню через проблеми з серцем. Актрисі зробили операцію і встановили стент.

У своїх соцмережах Тетяна подякувала людям, які допомогли зібрати їй гроші на операцію. Також вона висловила подяку за своє врятоване життя. Крім того, активну участь у порятунку Тетяни брала актриса Ольга Сумська.

"Мені Бог по життю послав тих прекрасних людей, які поставилися до моєї біди, як до своєї! Ольго Сумська, щоб я робила без тебе? І всі, хто перевів мені гроші... Як вас багато, кого я знаю і не знаю, а ви прийшли на допомогу... Хочу написати про людину, ім'я якої вже увійшло в історію України - Борис Михайлович Тодуров, засновник Інституту серця і один з провідних кардіохірургів не тільки в Україні, а й у всьому світі! Це йому зателефонувала Ольга Сумська і він сказав: "Негайно везіть її до нас, поки не пізно! Час у неї йде на години", - поділилася Тетяна.

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Тетяна Шеліга - українська актриса. У період з 1995 по 2010 року була актрисою Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Заслужена артистка України (2010).

Крім театру, Шеліга знімалася в українських серіалах. Найпопулярнішою її роботою стала роль в серіалі "Коли ми вдома".

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