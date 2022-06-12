Знаменитість розповіла, що пережив її чоловік в 90-х роках в Грузії.

Українська актриса Тала Калатай розповіла, як російські військові обходилися з мирними жителями Грузії на початку 90-х років.

За її словами, її чоловік, грузинський бізнесмен Лаша Шихашвілі в ті роки перебував у рідній країні. Благо, з ним все добре, але російські загарбники не шкодували нікого. Вони спалили сотні людей, ґвалтували дівчат різного віку, відрізали людям голови і грали ними у футбол.

"На стадіоні в Сухумі спалили його першу вчительку і лікаря його матері. Їх обклали шинами і спалили. Ми ж про це не знали, соцмереж не було. І Путіна тоді не було", – розповіла Калатай в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Вона додала, що на початку війни в Україні її чоловік наполіг на тому, щоб вони виїхали з України, бо він дуже переживав за їх 16-річну дочку.

"Мої грузинські друзі викладали пости і говорили, що Буча і Гагри – це все було. Вони також з військових частин в Грузії тирили унітази. Це все було", - зазначила Калатай.

Крім того, актриса зазначила, що найголовніше - це, щоб розпалася Росія.

"Якщо зникне Путін, суспільство все одно залишиться. Потрібно, щоб імперія розпалася", – додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла про дивовижний порятунок друга-актора з ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: