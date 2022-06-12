Актриса поділилася особистим листуванням з другом, в якому він розповів про свій порятунок.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином Платоном перебуває в Бельгії, розповіла про дивовижний порятунок друга-актора зі Збройних сил України.

Ксенія поділилася їх особистим листуванням, в якому зірка "Готелю "Едельвейс"" Віктор Стороженко розповів про пережите на фронті.

"Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п'ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію - мені потрібна моя чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, крокую в двері і в кімнату мене заносить вже вибухова хвиля. В кухню прилетіла ракета, дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя. Ще недавно окупанти підірвали в Сєвєродонецьку хімічний завод, завдання було отруїти нас. Але вітер раптом подув у їхній бік! Знову ангели відвели! Ксю, таких історій море. Всі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість", - розповів Віктор.

Крім того, актор закликав Мішину та інших мирних жителів молитися за військових, тому що їм це дуже потрібно.

"Молитися за наших воїнів – ось наше головне завдання! Молитися посилаючи їм енергію любові і віри", - зазначила Мішина.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, як намагалася просити допомоги у колег з Росії.

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