Попри те, що Ігор Скляр знімався в українському кіно, він вирішив поїхати на війну проти України.

Російський артист Ігор Скляр заявив, що найближчим часом вступить до лав окупантів і відправиться воювати проти України.

Так, 64-річний Скляр вирішив поїхати вбивати українців, попри те, що раніше знімався в кіно нашого виробництва. Відомо, що герой українського фільму "Бережіть жінок" через три дні відправиться на навчання, а після і на війну.

"У нас навантаження через три дні. Ешелони в Ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади!"- сказав Скляр в коментарі росЗМІ.

Позиція Ігоря Скляра щодо війни в Україні

У 2014 році Ігор Скляр підтримав війну на Донбасі і анексію Криму. У 2016 році його внесли в базу "Миротворець". Вже в лютому цього року пропутінський артист підтримав вбивчу повномасштабну війну в Україні.

Також він неодноразово говорив, що не вважає Україну незалежною державою.

Ігор Скляр: чим відомий

Однією з найпомітніших робіт Ігоря Скляра стала роль у фільмі "Ми з джазу", де він виконав популярну пісню "Комарово". Також він зіграв у таких фільмах як "Анна Павлова", "Подвиг Одеси", "Рататуй", "МУР. Третій фронт", "Про віру" та інших.

Нагадаємо, раніше путініст Йосип Пригожин розлютився через повістку зятю.

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