Зараз мексиканський актор бере участь в кориді.

Відомий мексиканський актор Гільєрмо Капетільо підкорив мільйони жінок, з'явившись в популярному серіалі "Дика Роза". Але після закінчення зйомок він завершив свою кар'єру в кіно, бо не зміг утримати популярність.

Втім, він знайшов, чим себе зайняти. Виявляється, що улюбленець мільйонів жінок став тореодором. За даними ЗМІ, актор знає, як поводитися з биками, і навіть брав участь у кориді.

Попри те, що Рікардо з "Дикої Рози" щодня ризикує своїм життям, ця робота дійсно приносить йому задоволення.

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Нагадаємо, в 1987 році його запросили на роль Рікардо Лінареса в культовий мексиканський серіал "Дика Роза", де його герой знайомиться з Розою Гарсія (Вероніка Кастро), дівчиною з бідного району, пізніше закохується в неї, а в кінці серіалу вони залишаються разом.

Оскільки на роль Рохеліо Лінареса, брата Рікардо, відповідних акторів не знайшлося, сценаристи вирішили зробити братів близнюками, і Гільєрмо Капетільо зіграв одразу дві ролі.

У мексиканському кінематографі "Дика Роза" - перший серіал, в якому дві ролі виконував один і той же актор. Пізніше ця практика буде затребувана повсюдно.

Нагадаємо, мексиканська актриса, зірка серіалу "Дика Роза" Вероніка Кастро запам'яталася глядачам молоденькою і завзятою дівчиною, але якщо поглянути на її нинішній зовнішній вигляд, то впізнати її складно.

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