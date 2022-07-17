За даними інсайдерів, Ратаковскі регулярно зраджував чоловік.

Американська модель і актриса Емілі Ратаковски вже давно не носить обручку. Звичайно, уважні шанувальники це помітили і почали ставити незручні питання.

Про це повідомляє Page Six з посиланням на інсайдера з близького оточення пари.

Резонанс навколо сімейного життя Ратаковскі і її чоловіка Себастьяна Бір-Маккларда не вщухав. Тому в мережі почала з'являтися інформація про те, що пара вирішила розлучитися.

Так, за даними інсайдера, причиною розпаду шлюбу стали численні зради Себастьяна.

"Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він кобель", - сказало джерело.

Варто відзначити, що поки ні Ратаковскі, ні Бір-Макклард не дають офіційних коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, 23 лютого 2018 року, після декількох тижнів стосунків, Ратаковскі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. 8 березня 2021 року у пари народився син Сильвестер Аполло Бір.

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