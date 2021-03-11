Хлопчик з'явився на світ 8 березня, його назвали Сильвестром.

Відома американська модель та актриса Емілі Ратаковскі народила первістка.

Про це вона написала у своєму Instagram, поділившись першим ніжним фото з малюком.

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«Слай прибув 8 березня в самий сюрреалістичний, красивий та наповнений любов'ю ранок у моєму житті», - зазначила Емілі у підписі до фото.

На знімку модель годує грудьми немовля.

Фанати зірки закидали її привітаннями з побажаннями у коментарях.

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Автор: Катерина Шварц