Модель зізналася, що чоловік її дратував надмірною увагою.

Українська модель та телеведуча Вікторія Маремуха розповіла про перше знайомство зі своїм чоловіком - французом-мільйонером на ім'я Луї.

32-річна фіналістка проекту "Супермодель по-українськи" розповіла, що майбутній чоловік її дратував надмірною увагою. У цьому вона зізналася під час інтерв'ю каналу DOROTYE.

За словами Вікторії, з чоловіком їх познайомив спільний друг Роман.

Читайте також"Любов і блогери": з'явився трейлер української комедії"Я приїзжаю і він мене знайомить з Луї. Я якось так, ну симпатичний хлопець, він із якоюсь дівчиною тоді був. Я ще дивлюся на його дівчину, думаю: "Господи, що він з нею робить?". І все. Минає час, і мене знову Роман кудись кличе. Я, ну окей, зараз приїду. І тут Луї", - розповідає модель.

Вона згадує, що чоловік декілька разів намагався завести з нею розмову, через що дратував дівчину.

"Я на нього дивлюсь і кажу: "Ром, забери його, він мене так бісить!". Я навіть не приховувала цього", – згадує модель.

Вона розповіла, що чоловік пізніше зізнався - саме холодна реакція дівчина зацікавила його, адже він не звик до відмов.

Нагадаємо, про заручини з Луї Вікторія повідомила у грудні 2019 року. У серпні 2020 року Вікторія написала, що вони розлучилися, та через рік, у червні 2021 року Вікторія повідомила, що вони одружилися.

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