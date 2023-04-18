Про це заявив блогер Слава Дьомін.

Нещодавня новина про те, що продюсер Юрія Фальоса втік до РФ, обурила українців. Вчинок колишнього обранця Ані Лорак, про який розповіла співачка Маша Гойя, мав дуже дивний вигляд.

Втім, блогер Слава Дьомін заявив, що Фальоса не в РФ. Він написав продюсеру та з'ясував, де саме він знаходиться. Виявилося, Фальоса нині живе під окупацією.

"Я вирішив написати Юрію і дізнатися від нього, де ж він. Яке ж у мене було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. Юра зараз в українському Криму, поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року. І зараз займається тим, щоб довести до ладу могилу батька", - розповів Дьомін.

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Блогер також додав, що Фальоса нібито планує повертатися до Києва. Продюсер, за словами Дьоміна, хоче відновити свій будинок, який у березні минулого року зруйнував російський снаряд.

"А ще каже про те, що буде власноруч відновлювати постраждалий будинок в Києві через деякий час", - додав блогер.

Фальоса виїхав з України - з чого все почалося

У березні 2022 року Фальоса повідомив, що його будинок у Києві влучив російський снаряд. Окупанти зруйнували оселю та офіс продюсера. Після цього колишній Лорак розповів, що планує відбудовувати будинок.

Проте з березня про продюсера нічого не було відомо. Нещодавно співачка Маша Гойя заявила, що той втік до РФ. Вона говорила, що Фальоса поїхав до своєї матері.

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