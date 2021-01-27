Співачка видалила родимку біля губи.

Популярна співачка Віра Брежнєва опублікувала в інста-сторіз відео, на якому вона постала без своєї фірмової родимки біля губи.

У минулому році зірка говорила про те, що вона порадилася з дерматологом і хоче видалити всі свої родимки. А сьогодні вона вже показує відео, де на обличчі немає її "фішки". Поки напевно невідомо - це грим для зйомок або Віра реально видалила родимку.

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Автор: Діана Могилєвич