Брежнєва видалила родимку / instagram.com/ververa
Популярна співачка Віра Брежнєва опублікувала в інста-сторіз відео, на якому вона постала без своєї фірмової родимки біля губи.
У минулому році зірка говорила про те, що вона порадилася з дерматологом і хоче видалити всі свої родимки. А сьогодні вона вже показує відео, де на обличчі немає її "фішки". Поки напевно невідомо - це грим для зйомок або Віра реально видалила родимку.
Брежнєва видалила родимку / instagram.com/ververa
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