Музикант поділився досвідом в недавньому інтерв'ю.

Український співак Віталій Козловський в інтерв'ю YouTube-каналу GLOSTER FM розповів про незвичайні пропозиції, які надходили йому з приводу виступів. Так, наприклад, одного разу його запросили в сауну, проте музикант відповів відмовою. Ось що він сам сказав з приводу цього випадку:

"Пропонували концерт в сауні, але я до сих пір не можу розібратися, чи була це правда. Буває, що журналісти закидають якийсь прийом, а потім розповідають, на яких умовах і так далі. Телебачення завжди таку фігню робило. Але, звичайно, ми не погодилися. Там виступати - це себе зповажати".

У сауну артиста кликали неодноразово. Співак згадав ще один випадок, коли його запросили на вечірку туди. Ініціатором була 45-річна жінка. Козловський не розкрив її імені, проте уточнив, що вона мала привабливий вигляд.

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"Жінка, до речі, була дуже красива. Фотографію мені її прислали. Мені написали, що хотіли б зробити концерт (вони це називали концертом) в нетривіальних умовах в сауні. Ми від цього відмовилися, я не шкодую", - додав виконавець.

Хто такий Віталій Козловський

37-річний український співак, Заслужений артист України, родом зі Львова. Свою кар'єру розпочинав під заступництвом продюсера Ігоря Кондратюка, проте пізніше у артиста стався конфлікт із продюсером, який знаменитості не можуть залагодити до цього дня.

Нині Козловський виступить сольно. Після 24 лютого він неодноразово говорив про руйнівну війну, яку до будинків українців принесла РФ.

Нагадаємо, Козловський відповів, чому перестав працювати з Ігорем Кондратюком.

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