Український музикант, екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з початку повномасштабної війни Росії в Україні вступив до лав ЗСУ, показав відпочинок із побратимами на передовій.
Так, на своїй сторінці в Instagram він розмістив короткий ролик, на якому військові влаштували запальні танці під пісню Положинського "Моєї дискотеки треки", прем'єра котрої відбулася в січні 2022 року.
"Це хіт", – написав Положинський.
Українські захисники влаштували запальні танці на передовій під пісню Положинського
Як писав УНІАН, Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабної війни з РФ.