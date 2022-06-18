Сам музикант з перших днів війни захищає Україну на фронті.

Український музикант, екс-лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який з початку повномасштабної війни Росії в Україні вступив до лав ЗСУ, показав відпочинок із побратимами на передовій.

Так, на своїй сторінці в Instagram він розмістив короткий ролик, на якому військові влаштували запальні танці під пісню Положинського "Моєї дискотеки треки", прем'єра котрої відбулася в січні 2022 року.

"Це хіт", – написав Положинський.

Як писав УНІАН, Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабної війни з РФ.

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