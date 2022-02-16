Шанувальники музиканта в захваті від його вчинку.

Колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський підписав контракт із ЗСУ.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він мав підписати контракт набагато раніше, але захворів, тому цей крок відкладався. Тепер він - у резерві ЗСУ.

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий", – поділився Положинський.

Нагадаємо, 20 січня український гурт "Тартак", який існував з 1996 року, приголомшив новиною про розпад колективу.

Екс-лідер "Тартака" Олександр Положинський висловився щодо заяви про розпад колективу. "І хоч мене, як засновника, ніхто з музикантів не попередив, це не стало для мене несподіванкою - я цього давно очікував і навіть публічно висловлював свої припущення щодо цього", - говорив він.

Екс-фронтмен зазначив, що відновлювати гурт в жодному з його варіантів поки не планує, однак творчу діяльність не припинятиме, а пісні "Тартака", як і раніше, звучатимуть на його концертах. Також Положинський розглядає варіанти можливих одноразових виступів гурту на честь певних знакових подій.