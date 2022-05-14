Американський письменник з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну засуджує дії Путіна.

Король жахів американський письменник Стівен Кінг вважає, що російський президент Володимир Путін недооцінив Україну перед нападом на неї.

Про це він написав у Twitter.

"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!", - написав Кінг.

Нагадаємо, що Кінг відкрито підтримує Україну і засуджує дії Путіна і Росії. Зокрема, Кінг відмовився видавати свої книги в Росії через війну проти України.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кінг підтримав Україну і показався у відповідній футболці з жовто-блакитним малюнком.

Також письменник заявляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін може всіх вбити. "Путін повинен зникнути до того, як він нас усіх вб'є", - сказав письменник.

А 11 травня він опублікував фото, на якому постав у синій кепці з написом "Ukraine" кольорів українського прапора.

Вас також можуть зацікавити новини: