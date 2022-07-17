Тополя закликав білоруських офіцерів зробити правильний вибір, адже рано чи пізно диктатори йдуть, військові злочинці так чи інакше опиняються на лаві підсудних, стіни руйнуються.

Український музикант і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який наразі служить парамедиком у складі ЗСУ на передовій, записав емоційне звернення до військових Білорусі.

На своїй сторінці в Instagram він закликав білоруську армію не виконувати злочинні накази свого керівництва та не брати участь у загарбницькій війні Росії проти України.

"Солдати та офіцери Республіки Білорусь! Вас провокують до участі у російській військовій агресії проти України, неправдою змушують брати участь у загарбницькій війні. Наші народи пов'язує багатовікова історія", - каже на відео український музикант.

"Сьогодні ворог прийшов на нашу землю. Ворог підлий, підступний і страшний. Ворог, який вбиває і ґвалтує дітей, жінок, людей похилого віку; завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по житлових масивах та цивільній інфраструктурі. Зокрема, удари завдаються з території Республіки Білорусь", - пояснив він.

Тополя звернув увагу білорусів, що попри те, що російські ракети летять з їхньої території, ворожі літаки злітають з їхніх аеродромів, окупаційні війська йшли на Київ, скоюючи воєнні злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі та багатьох інших містах та селах України, з білоруських міст, навіть у цьому випадку Україна не відповідала Білорусі вогнем та смертю.

"Ми готові зустріти вас віч-на-віч. Ми чекали на вас з миром. На жаль і на ваше нещастя ваш президент обрав інший шлях. Але ми досі віримо, що чобіт білоруського солдата не ступить на нашу землю. Але якщо ви, все ж таки, прийдете з війною, ми зустрінемо вас як і путінських ордів вогнем та свинцем", - наголосив музикант.

"Ви самі бачили, на що здатна наша армія, яка захищає свій народ і свою рідну землю від загарбників. Бачили каравани рефрижераторів із трупами окупантів, бачили переповнені російськими загарбниками білоруські шпиталі та лікарні", - додав він.

Тополя підкреслив, що Україна зможе захистити себе, тим паче що сьогодні з нами весь світ.

"А ось чи зможете ви пояснити своїм дітям, та й самим собі, чому підтримали не дружню, братню Україну, а путінську орду, чому готові йти на забій заради амбіцій державних злочинців?", - запитує він.

"Не виконуйте злочинних наказів свого керівництва! Не піднімайте зброю проти України!, - закликає артист. - Захищайте свою рідну Білорусь! Захищайте від реальних ворогів, які промивають своєю пропагандою ваші голови, які вже отримали повний контроль над вашим урядом, над вашою економікою, над вашою територією. Україна ніколи не була і не буде ворожою щодо Білорусі. Один крок, лише один крок може змінити цей баланс і зробити наші народи назавжди ворогами".

Наприкінці Тополя закликав білоруських офіцерів зробити правильний вибір, адже рано чи пізно диктатори йдуть, військові злочинці так чи інакше опиняються на лаві підсудних, стіни руйнуються, кремлівська теж не вічна, імперії падають. Залишаються народи. Звичайні люди, які можуть бути як друзями, так і ворогами.

"Як буде - залежить не від Лукашенка чи Путіна. Це залежить від кожного з вас. І якщо ж якимось чином вас змусять перетнути кордон зі зброєю в руках, не застосовуйте свою зброю! Зупиніться, опустіть стволи, зачекайте представників ЗСУ і в такому разі ніхто по вас стріляти не буде. Бог і правда з Україною! А вам потрібно зробити правильний вибір і ми впевнені, що ви його зробите!", - резюмував Тополя.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни Росії проти України Тарас Тополя та інші музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину від окупантів. Спочатку вони були на Київщині, проте зараз несуть службу на Харківщині.

Також УНІАН писав, що співак Тарас Тополя показав, як відзначив 35-річчя - бачив поранення і смерті.

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошений військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

14 липня в Білорусі помітили вантажівки, які ймовірно перевозили ракети для зенітно-ракетних комплексів з-300. Автомобілі рухалися в бік Бреста.

Напередодні ешелон військовою технікою Збройних сил Білорусі прибув у Єльськ. Військові "продовжать посилення охорони державного кордону в Єльському районі".

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