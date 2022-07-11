Український музикант захищає свою країну від російських загарбників.

Український музикант Тарас Тополя показав фото, зроблене зі своєю дружиною Alyosha на прощання. Подружжя зустрілися в Києві, проте тепер прощаються - артистка летить в США, а Тарас повертається на бойові позиції під Харковом, де він виконує обов'язки парамедика.

Знімок Тарас опублікував у своєму Instagram-блозі 11 липня.

"Києва. Ранок - сто тридцять восьмий. Настрій - люблю. Місяць - жити заради. Фото на прощання. Хто в США, а хто в Харків. Гарного польоту, кохана. Слава ЗСУ! Слава Україні!",- написав фронтмен групи"Антитіла".

На фото пара обіймається, артисти посміхаються і щасливо дивляться в камеру. Тарас одягнений в сорочку, Альоша - в молочний літній сарафан.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни Росії проти України Тарас Тополя та інші музиканти гурту "Антитіла" вступили до лав ЗСУ, щоб захищати Батьківщину від окупантів. Спочатку вони були на Київщині, проте зараз несуть службу на Харківщині.

Також УНІАН писав, що співак Тарас Тополя показав, як відзначив 35-річчя - бачив поранення і смерті.

Вас також можуть зацікавити новини: