Захисники записали звернення до народного артиста.

Нещодавно народний артист України Віктор Павлік потрапив у гучний скандал. Його дружина Катя Репяхова виклала відео, на якому показала, що їде з чоловіком по Південному мосту в Києві - даний об'єкт закритий для проїзду цивільного транспорту з літа минулого року.

На відео дружина Павліка сказала, що проїзд по мосту - "задоволення не для всіх", і сказала, що чоловік нібито подарував їй перепустку, яка дозволяє це робити.

Зараз на вчинок Репяхової відреагували військові. У ТікТок з'явилося відео, де військовослужбовець сказав:

Відео дня

"Гей, Павлік, бачиш? Їдемо по Південному мосту. Не кожному це доступно. Їдемо, до речі, без перепустки. Правда, на "Хаммі" і в Бахмут. Але нічого".

Зазначимо, Катерина Репяхова намагалася виправдатися. Коли вона зрозуміла, що відео викликало обурення, то заявила, що всім властиво помилятися. А потім вона спробувала виставити себе жертвою, заявивши, що її почали цькувати.

До слова, правоохоронні органи забрали у Віктора Павліка перепустку, яка дозволяла йому їздити під час комендантської години.

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