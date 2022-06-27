Якийсь час в будинку співачки жили загарбники.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла про будинок у Бучі, який знищили загарбники. Під час окупації населеного пункту туди влізли орки, жили там, а потім розікрали особисті речі, після чого нерухомість розбомбили. Подробицями зірка поділилася в інтерв'ю "Фактам ICTV" на YouTube.

"У будинку жили орки. Вони вкрали все - тапочки, постільну білизну, матраци і навіть грати від плити. Після цього вони пішли, і будинок розбомбили. Тобто дома тепер просто немає. Наш дім - це наша душа, наша друга шкіра. Це настільки неприємно, коли інші люди чіпають брудними руками твоє інтимне. Це настільки боляче, що я не можу передати. Про це навіть говорити неприємно", - зазначила продюсер.

Під час окупації Бучі Наталія Могилевська не проживала у себе вдома. Весь час після 24 лютого вона гастролює з благодійними концертами, збираючи гроші на допомогу ЗСУ, медикам, переселенцям.

У себе в Instagram-блозі зірка регулярно публікує реальні кадри звірств російських окупантів, які ті здійснюють в різних куточках України.

Нагадаємо, Наталія Могилевська представить моноспекталь "Я вдома", заснований на реальних військових подіях.

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