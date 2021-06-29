Літо Влада Дарвіна почалося з великої кількості подій! Спочатку Влад Дарвін повідомив про те, що вперше став батьком, а період вагітності сім'я приховувала від всіх.

У продюсера та автора пісень Vlad Darwin нещодавно народився первісток - син Рональд. Новоспечені батьки малюка зробили сімейну фотосесію. Одна зі світлин стала обкладинкою нового номеру журналу "Отдохни".

"У мене був задум зробити атмосферні літні знімки у кантрі стилі. Ми з Кристиною мріємо у старості побудувати свою ферму з фруктовими садами. Народження сина дуже змінило нас. Ми стали простішими, уникаємо міської метушні, частіше тягнемося до природи, до тихого заміського життя", - розповів співак.

На знімках Влад позує у вінтажній шляпі з підігнутими полями. А на Кристині сукня волошкового кольору. На руках у батьків — стильний малюк.

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Vlad Darwin поділився, що це ще не всі сюрпризи. Вже скоро, а саме 1 липня, вийде пісня та кліп, які він присвятив своєму синові!

"Образ фермера, селянина, нова пісня у мінімалістичному звучанні та кіношний кліп без ретуші — це далеко не все переосмислення, яке мені подарував Рональд. Відчуття вдячності всередині мене радує! Я дуже сподіваюсь, що моя нова творчість знайде відгук у серцях слухачів", - прокоментував Vlad Darwin.

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Автор: Діана Могилєвич