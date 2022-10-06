Телеведучу не пустили до закладу через підтримку злочинного режиму Кремля.

Російська телеведуча Ксенія Собчак спробувала потрапити в грузинський бар Dedaena Bar в Тбілісі, але власник закладу не пропустив її через підтримку Росії у війні.

Так, в рамках програми "Обережно, Собчак" одіозна телеведуча записувала інтерв'ю з дочкою російського сенатора Едуарда Ісакова - Діаною. Дівчата під час прогулянки вирішили зайти в місцевий бар, який став відомим завдяки спеціальному анкетуванню.

Виявляється, що власник бару створив анкети для росіян, які хочуть потрапити в заклад. Серед основних пунктів є такі "Я ніколи не голосував за Путіна" і "Слава Україні".

Собчак спробувала пояснити Дато Лапаурі, що не можна обмежувати людей за національною ознакою, але той був невблаганний. Він заявив, що через Володимира Путіна 300 тисяч грузинів стали біженцями.

"Ми всі знаємо, що Путін – обраний лідер. І вже не знаю, справедливим був цей вибір чи ні, але це факт – велика частина росіян підтримує Путіна і його політику. Тому він і президент... 20% Грузії окуповано Росією. 300 тисяч грузинів стали біженцями через російську політику. 300 тисяч! Кожен десятий грузин у своїй власній країні", - сказав чоловік.

Собчак продовжила наполягати на тому, що більшість росіян навіть не знають про ситуацію в Абхазії. На що Лапаурі відповів: "Якщо росіяни не знають цього, то вони просто невігласи і не повинні приїжджати до Грузії, таких росіян тут не чекають, це підтримка російської політики".

"А при чому тут пункт "Слава Україні"? Або навіщо погоджуватися з тим, що "російський військовий корабель йде зрозуміло куди"? Причому тут це? Яке відношення має Україна до Грузії? Якщо людина проти війни, але не підтримує Україну?"- продовжила ставити питання Собчак.

Власник бару додав, що багато росіян, які проставляю галочку в анкеті "Не голосував за Путіна", брешуть.

Нагадаємо, "російська лібералка" Ксенія Собчак нарешті показала справжнє обличчя. Вона намагалася здаватися "чесною журналісткою", але все ж розкрила справжнє ставлення до українців, назвавши їх "нацистами".

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