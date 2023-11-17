Анатолій вирішив будувати кар'єру за кордоном.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов висловився щодо онука співачки Софії Ротару, який під час війни в Україні втік до Нью-Йорка.

Як розповів блогер, Анатолій Євдокименко переїхав до США і планує там будувати музичну кар'єру. Молодий чоловік взяв собі творчий псевдонім "Шаман".

Зазначимо, під таким псевдонімом виступає російський співак Ярослав Дронов, який всіляко підтримує агресію Росії проти України і з гордістю виконує ганебну пісню "Я - русский".

До слова, онук Ротару теж ніяк не висловлювався проти війни в Україні. Він удає, що її не існує. Можливо, таким чином він намагається всидіти на двох стільцях...

"Діти впливових батьків, зірок їдуть за кордон і думають, що вони там комусь потрібні. Але ви нікому не потрібні, ви нічого там не доб'єтеся, ніколи не станете своїми, не будете впізнаваними. Таких як він (Анатолій Євдокименко, - УНІАН) сотні. Його типаж - це чисто ескорт, розумієте... Ось туди - будь ласка. Будеш мати божевільний попит", - каже Беспалов.

Також він звернув увагу на те, як Євдокименко виїхав за кордон. За його словами, це коштувало великих грошей.

"Як кажуть наші "кошенята", бабуся нічого не шкодує для свого онука", - підсумував блогер.

Зазначимо, Софія Ротару теж не озвучує свою позицію щодо війни в Україні. При цьому вона щоразу реагує на масовані ракетні атаки.

Нагадаємо, раніше онук Софії Ротару, який втік до Європи, раптово згадав про війну.

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