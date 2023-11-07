Донедавна артист зберігав мовчанку.

Онук української співачки Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, який будує кар’єру під псевдонімом SHMN, неочікувано заговорив про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Донедавна він зберігав мовчанку.

Від війни артист утік у 2022 році. Раніше знаменитість запевняв, що був змушений виїхати, аби почати життя з нової сторінки.

Нещодавно у артиста вийшов альбом і музикант дав інтерв’ю журналу Metal. Анатолій вважає, що у наш час варто вирішувати проблеми через єдність народу.

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Фрагментами бесіди втікач поділився на своїй Instagram-сторінці. Пост підтримали лайком батько музиканта Руслан Євдокименко та бабуся Софія Ротару.

В інтерв’ю SHMN розповів, що відчув вплив радикальних трансформацій світу та суспільства. Він вважає, що пандемія коронавірусу та "війна, яка триває" дуже вплинули на людей.

Де перебував онук Софії Ротару від початку війни

Анатолій Євдокименко спробував у 2022 році втекти з України до Молдови. 7 березня в Могильові-Подільському упіймали кількох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Серед утікачів був Анатолій та його батько.

Пізніше в Instagram-блозі онук Ротару опублікував фото, на яких видно Ейфелеву вежу. Яким чином йому вдалося перетнути кордон – невідомо.

Додамо, що нещодавно онук Ротару показав, який вигляд має після ганебної втечі з України.

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