Кеті Перрі стало складно дихати під час виступу.

Американська співачка Кеті Перрі ледь не задихнулася під час виступу на заході Variety's Power of Women. Дівчина вийшла на сцену в масивній сукні з тугим корсетом, який утрудняв її дихання.

Під час виступу Кеті показала своєму чоловікові Орланду Блуму, що їй важко дихати. Він одразу ж вибіг на сцену і врятував кохану. Після цього Перрі сказала: "Тепер я можу дихати! Мій герой". Потім вона продовжила співати, а Орландо пішов на своє місце.

Кеті Перрі і Орландо Блум: історія відносин

Справжня іскра проскочила між ними 10 січня 2016 року на закритій вечірці The Weinstein Company & Netflix після церемонії вручення нагород "Золотий глобус". Вони одразу ж почали фліртувати, а незабаром у них зав'язалися романтичні стосунки.

У 2019 році Орландо зробив своїй коханій пропозицію руки і серця. У березні 2020 вони оголосили про вагітність Кеті. У кліпі на пісню Never Worn White співачка вперше показала вагітний животик. 27 серпня на світ з'явився їх первісток - дочка Дейзі Дав.

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Автор: Діана Могилєвич