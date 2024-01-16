За словами Кричевського, путініст "злизав" його образ.

Український музикант, відомий своїм хітом "Кияночка", Гарік Кричевський розповів про часи, коли на сцені з'явився російський співак Стас Михайлов.

Відомо, що вони пишуть пісні в одному жанрі, тому в якомусь плані вони були конкурентами. Однак, як розповів Кричевський в інтерв'ю УНІАН, йому нічого було ділити з Михайловим, тому що останній просто "злизав" його образ.

"Все набагато страшніше. Стас Михайлов з'явився на сцені років на 20 пізніше за мене. Більш того, деякий час він виглядав так само, як і я. Він просто "злизав" мій образ. Тому нас навіть плутали. Це був жахливий період мого життя, коли мене плутали зі Стасом Михайловим. Потім він змінив стиль, я постарів, і все пройшло", - з гумором розповів Гарік.

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Варто відзначити, що Гарік Кричевський завжди був за Україну. З перших днів великої війни він засудив злочинний режим Кремля і висловив підтримку своєму народу.

А ось Стас Михайлов навпаки став путіністом. Він всіляко підтримує повномасштабне вторгнення, яке забрало життя тисячі українців. Він виступає за геноцид нашого народу і часто їздить до окупантів.

Нагадаємо, раніше Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт.

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