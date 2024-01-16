Він вважає, що кожен повинен займатися своєю справою.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, співак Гарік Кричевський був призовного віку. Однак, він не взяв в руки зброю і не пішов на фронт. В інтерв'ю УНІАН він пояснив своє рішення.

Відомо, що Кричевський закінчив медичний інститут, працював на "швидкій допомозі" і навіть у психіатричній лікарні. Тому у нього достатньо досвіду для того, щоб надавати людям першу медичну допомогу.

Як зізнався артист, на початку війни у нього дійсно були думки про те, щоб піти на фронт військовим лікарем. Але незабаром він зрозумів, що в тилу буде набагато кориснішим.

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"Коли почалася війна, я ще був призовного віку. Напевно, мене б мобілізували як військового медика. Але мені здається, що я, як музикант, приніс би більше користі країні, ніж як лікар. Тому що я вже більше 30 років не практикую. В Україні набагато більше людей, які б краще впоралися з цим завданням", - сказав Гарік.

При цьому він додав, що у нього багато знайомих, які зараз захищають Україну на передовій, але є і ті, хто героїчно загинув у бою з окупантами.

"Я думаю, що артист повинен писати музику, давати концерти, виступати перед людьми, щоб вони психологічно розвантажувалися, виступати перед військовими. Артист повинен працювати. Йому не потрібно заважати. Будь моя воля, я б всім відомим артистам дав "бронь", тому що вони принесуть набагато більше користі своїми концертами, в тому числі і для діаспори, яка дуже сумує за батьківщиною. Артист завжди повинен бути артистом", - додав Кричевський.

Нагадаємо, раніше Гарік Кричевський випустив хіт "Кияночка" українською.

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