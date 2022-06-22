21 червня Надія офіційно підтвердила, що у неї стосунки з Михайлом Кацуріним.

З того моменту, як Вова Дантес і Надя Дорофєєва заявили про своє розставання, ходили чутки про нібито нові стосунки Наді. Інформація була непідтвердженою до 21 червня, коли співачка опублікувала щасливе фото зі своїм новим обранцем. Як і припускали слухачі, ним виявився Міша Кацурін, який навесні цього року розлучився зі своєю дружиною Дашею.

Шанувальники Дантеса вирішили, що його потрібно підтримати в такій непростій ситуації і атакували його коментарі під останнім постом в Instagram.

"Вова, все одно ти найкращий", "Дантес, ти найкращий. Заслуговуєш на найкращу другу половинку!!!", "Вова, любимо тебе за те, який ти є!", "Все Буде Добре, Вовчик", " Бл*, Вовчик, тобі Надюха зраджує. Ніби як", "Завидний наречений", - пишуть фанати.

Ні на один з коментарів артист не відповів.

А ось і те саме обговорюване фото, після якого фанати Наді Дорофєєвої остаточно переконалися в тому, що вона крутить роман з Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, Позитив показав інтимні фото з Дорофєєвою, після чого в мережі почали обговорювати любовний багатокутник.

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