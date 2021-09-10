Співачка намагалася довести відсутність пластичних операцій, проте її напівоголене тіло викликало у багатьох лише посмішку.

Співачка Брітні Спірс продовжує епатувати публіку відвертими витівками. Цього разу зірка показала свою фігуру на відео, позуючи перед камерою практично без білизни. Однак співачка явно не очікувала, що замість захоплення вона викличе у фанатів сміх.

Своїм відвертим відео Спірс поділилася в Instagram.

Зірка показала оголені сідниці. Перед камерою вона позувала топлес, прикриваючи груди руками. Судячи з того, як Спірс хизувалася фігурою, вона дійсно пишається своїм тілом.

В описі до відео співачка вказала, що вона показує тіло без фільтрів і не використовує фотошоп. Спірс чомусь вирішила, що фанати не повірять її словам. "Все справжнє", - гордо завила зірка.

Однак крім схвальних компліментів Брітні Спірс отримала чимало критики. Фани висміяли "в'ялі" сідниці співачки та відзначили, що подібним тілом навряд чи варто так пишатися.

Втім, сама зірка не реагує на критику. Вона вважає за краще не відповідати на їдкі коментарі, продовжуючи радіти життю. Як відомо, приводів для щастя у Спірс вистачає. Батько відмовився бути її опікуном і тепер співачка офіційно вільна.

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Автор: Віолетта Орлова