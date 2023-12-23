Акторка вирушила у відпустку разом із сином, але він підхопив вірус.

Син української акторки Ксенії Мішиної підхопив вірус під час відпустки у Таїланді. 11-річного Платона довелося везти у лікарню.

Як розповіла Мішина в Instagram Stories, у хлопчика піднялася висока температура. Довелося звернутися за медичною допомогою.

"Адаптація в нас проходить складно… Вірус, температура 40,3. Вже другу ніч не сплю…",- написала акторка.

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Згодом вона додала, що Платона вже виписали. У Таїланді Мішина орендує будинок із басейном. Зірка зазначила, що "ділить" орендовані квадратні метри із комахами та плазунами, які пробираються у кімнати.

Мішина у Таїланді

Як повідомляв УНІАН, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина разом з сином Платоном вирушила на відпочинок в Таїланд. Знаменитість на своїй сторінці в Instagram показалася з дитиною і валізами біля басейну. У кадрі вони запально танцювали.

Більшість шанувальників зраділи за неї і за те, що у неї з'явилася можливість вивести сина на відпочинок. Однко знайшлися і ті, хто захейтив Мішину і сказав, що зараз такі дорогі подорожі - не на часі.

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