Карді Бі сказала, що в першу чергу вона на боці людей.

Американська реперка Карді Бі на тлі агресії РФ на адресу України закликала лідерів країн подумати про людей.

"Я б хотіла, щоб лідери країн перестали хвилюватися про владу і почали думати про тих, на кого вплинуть ці події (прості громадяни), не кажучи вже про весь світ, який і так накрила криза. Війна, санкції, вторгнення – це останнє, про що лідери (країни) повинні думати", - сказала Карді.

Також вона додала, що не перебуває на боці НАТО чи Росії, вона - на боці простих людей.

"Це впливає не тільки на Америку, але на весь світ... я б хотіла, щоб всі світові лідери прямо зараз просто прийшли до логічного висновку", – додала артистка.

Нагадаємо, раніше російська актриса Лія Ахеджакова засудила рішення Володимира Путіна визнати незалежними "ДНР" і "ЛНР".

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