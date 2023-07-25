Артист оформив "білий квиток".

Український співак Валерій Харчишин вперше розповів, що оформив "білий квиток", щоб його не мобілізували. Проблема в тому, що у артиста видалені кілька органів.

За його словами, він не зовсім здорова людина. Він каже, що ніколи б і не розповідав про це, проте до нього, як до артиста, прикуто багато уваги і люди цікавляться, чому він не пішов захищати Україну на фронт.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова" він зізнався, що намагався виїхати за кордон, проте Мінкульт йому відмовив. Тому він вирішив домовитися з військовими, щоб у нього була можливість виїжджати в якості водія гуманітарки.

Крім того, Харчишин є багатодітним батьком, але через те, що він не оформив цей статус, його виїзд за кордон також є неможливим.

"Я, по суті, не повинен про це говорити... Колись було ДТП, у мене немає певних органів. Я насправді не дуже здорова людина. Тому я міг би оформити цей статус давно. Я цього не робив, тому що не було часу і мені не потрібен цей статус, що принижує мене. Тепер на кордоні я з цим "білим квитком"", - розповів Харчишин.

Нагадаємо, на початку повномасштабного російського вторгнення окупанти знищили будинок Валерія Харчишина у Гостомелі. За його словами, росіяни точково наносили удари. Тепер на місці будинку одні руїни.

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