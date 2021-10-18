Артистка на початку нульових перебувала у стосунках з продюсером Дмитром Костюком.

Українська співачка Євгенія Власова цього року бере участь у шоу "Танці з зірками" на телеканалі "1+1". Вона повернулася в публічний простір після 11-річної паузи, пов'язаної з важкою хворобою.

43-річна артистка в черговому випуску програми станцювала контемпорарі під пісню Ірини Білик "Я пливу". Власова зазначила, що "уособлює собою сильну, незалежну та самодостатню жінку".

Читайте також"Мене може нагинати тільки чоловік": Ілона Гвоздьова різко висловилася про "Танці з зірками"Також вона приголомшила зізнанням про своє особисте життя. Артистка зазначила, що тільки зараз готова впустити чоловіка у своє життя.

"За 17 років у мене могло бути два серйозних романи. Але я тікала від цих відносин, йшла. Я обрала усвідомлену самотність. Я за ці шість тижнів так змінилася, цей проект навчив мене не бігти. Тільки зараз моє жіноче серце настільки відкрите, як ніколи. Я готова впустити у своє життя чоловіка, тільки зараз", - розповіла артистка в ефірі шоу "Танці з зірками".

Євгенія Власова: творчість і особисте життя

Євгенія Власова народилася 8-го квітня 1978 року в Києві. Після школи вона закінчила музичне училище ім. Глієра. Артистка випустила такі хіти: "Ветер надежды", "Живая река", "Буду сильнее" та інші.

У 2000-му році вона познайомилася з продюсером Дмитром Костюком. У пари народилася дочка Ніна. Через деякий час стосунки подружжя дали тріщину. На сьогодні вони не спілкуються.

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Автор: Каролина Гайдук