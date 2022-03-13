За словами Злати, вона ненавидить всіх росіян, які мовчки дивляться на війну в Україні.

Українська співачка Злата Огнєвіч звернулася до росіян, які не хочуть зупинити війну в Україні, яку 24 лютого розв'язав їх президент Володимир Путін.

"Ізгої і проклятий народ. І країна ваша - лепрозорій. Ось ви хто, росіяни. Після всіх звірств і болю, який ви заподіяли моєму народу і рідній Україні (в тому числі і своїм мовчанням!), у мене вже немає сил виправдовувати навіть ту незначну кількість людей, що залишилися на території помийної ями під назвою Росія. Ви всі для мене - єдині і так, я маю на це моральне право", - написала Злата.

Також вона зазначила, що поки влада РФ знищує Україну і її населення, росіяни спустошують магазини, які незабаром закриються для них через введені проти РФ санкції і не тільки.

"Вам плювати навіть на те, що заарештовані ваші ж громадяни після мітингів! Поки є бутерброд в холодильнику - вам ок. Це дно колись великого і сильного народу. Я б померла від ганьби або покинула країну на вашому місці. Але, на щастя, я на своєму місці, в Україні. Я проклинаю всіх і кожного, хто мовчав і зберігав нейтралітет. І мені не соромно, і я не хочу бути толерантною сьогодні. Це страшні слова, але вони щирі", - додала співачка.

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