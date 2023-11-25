За словами актора, це була банальна бійка під час його спортивної кар'єри.

Зірка "Скаженого весілля", колишній спортсмен Арам Арзуманян впеврше зізнався, що має судимість.

В інтерв'ю Аліні Доротюк актор розповів, що отримав умовний термін за бійку. Інцидент стався пізно вночі після чемпіонату України. Тоді його компанія із трьох людей не поділила таксі з іншими трьома хлопцями.

"Це ніяк не пов'язано з кримінальним світом, але я судимий за "хуліганку", за бійку. Побилися. Це була така історія після чемпіонату України. Відзначили, відпочили, а потім не поділили таксі. До речі, у нас конфлікт був із тренером "Беркуту", тоді ще. Коротше, побили їх - їх було троє, нас троє. На ранок все - я був у розшуку. Ну пацани гарячі, банальна бійка. Так, судимий, "умовка", але я відбув своє", - розповів Арзуманян, уточнивши, що отримав 4 роки.

Арам також зазначив, що конфлікт спровокувала та компанія, але виявилася слабшою. Також актор зазначив, що, за деякою інформацією, тренер "Беркуту" зараз тренує спецназ РФ у Криму.

"Тобто мене ще й за добру справу судили", – іронічно додав актор.

Нагадаємо, раніше український актор Арам Арзуманян розповів, як російські окупанти обстріляли його житловий комплекс з "Градів". У цей момент він знаходився вдома, тому йому було дуже страшно.

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