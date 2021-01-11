Доказів справжності шокуючого листування актора з дівчиною немає, багато шанувальників зірки вважають його підробкою.

Відомого американського актора, зірку фільму "Назви мене своїм ім'ям" Армі Хаммера звинуватили в канібалізмі.

Скандал розгорівся після того, як в Twitter з'явилися скріншоти з нібито його листуванням з жінкою.

Читайте такожМолода вдова Х'ю Хефнера ледь не померла через операцію з пересадки жируЯк повідомляє Super.ru, коханка актора злила його моторошні повідомлення, стверджуючи, що це не фейк, а реальний діалог.

"Я на 100% канібал. Я хочу тебе з'їсти. Мені потрібно випити твою кров", - йшлося в одному з повідомлень.

"Я одного разу вирізав серце ще живої тварини й з'їв його, поки воно було теплим", - такий діалог з нібито Хаммером злили в мережу.

"Ґвалтувати тебе на підлозі з ножем у руці. Все інше здається нудним. Ти плачеш і кричиш, я стою над тобою. Я відчував себе Богом", - нібито писав актор.

Однак доказів справжності листування актора з дівчиною немає, багато шанувальників зірки вважають його підробкою.

Армі Хаммер: чим відомий актор

Армі Хаммер - американський актор, найбільш відомий за ролями близнюків Кемерона і Тайлера Вінклвоссів у фільмі Девіда Фінчера "Соціальна мережа", принца Ендрю Олкотта у фільмі Тарсема Сінгха "Білосніжка: Помста гномів", Джона Ріда у фільмі Гора Вербінскі "Самотній рейнджер", Іллі Курякіна у фільмі Гая Річі "Агенти А.Н.К. Л.", А також Олівера у фільмі "Назви мене своїм ім'ям".

У 2010 році одружився з актрисою та журналісткою Елізабет Чеймберс, у них народилося двоє дітей. 10 липня 2020 року Армі оголосив про розставання з Чеймберс.

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Автор: Ольга Робейко