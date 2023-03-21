Відома українська співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання. Як виявилося, зірка не може перестати сумувати.
У своєму Telegram-каналі співачка показала нові селфі. Вона позувала на камеру біля дзеркала. У цей момент Кароль була з ніжним макіяжем - очі співачки підкреслювати бліді тіні для повік, а губи - насичена помада. Втім, погляд зірки усе одно був сумним.
Згодом Кароль сама вирішила розповісти, чому має невеселий вигляд. Зірка зізналася, що не може позбутися сумних думок.
"Відображення, чи все в ньому ок? Не проходить сум. Я намагаюсь, та ще щемить", - написала співачка.
Окрім цього, Кароль вже навіть думає, що сум став її другим уособленням. Проте їй це не подобається.
"Може сум це моє друге я, а я його боюсь", - зізналася зірка.
Реакція коментаторів на відверте зізнання Тіни Кароль
Фанати підтримують співачку. Вони думають, що Кароль досі не може оговтатися після смерті свого чоловіка. Коментатори пишуть:
- "Найкраща, ми завжди поруч Тіночко, все буде добре... Ми любимо тебе"
- "Тіно, роки так швидко летять... Відкиньте сум, живіть. Радійте, любіть, робіть дурниці... Життя одне"
- "Треба насолоджуватись життям, та не думати про сумне".
Нагадаємо, раніше Кароль вразила фанатів, вона сіла на шпагат прямо на сцені.