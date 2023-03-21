Зірка зізналася, що їй не подобається її стан / фото instagram.com

Відома українська співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання. Як виявилося, зірка не може перестати сумувати.

У своєму Telegram-каналі співачка показала нові селфі. Вона позувала на камеру біля дзеркала. У цей момент Кароль була з ніжним макіяжем - очі співачки підкреслювати бліді тіні для повік, а губи - насичена помада. Втім, погляд зірки усе одно був сумним.

Кароль показала нове селфі / фото Telegram

Згодом Кароль сама вирішила розповісти, чому має невеселий вигляд. Зірка зізналася, що не може позбутися сумних думок.

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"Відображення, чи все в ньому ок? Не проходить сум. Я намагаюсь, та ще щемить", - написала співачка.

Нове фото Тіни Кароль / фото Telegram

Окрім цього, Кароль вже навіть думає, що сум став її другим уособленням. Проте їй це не подобається.

"Може сум це моє друге я, а я його боюсь", - зізналася зірка.

Реакція коментаторів на відверте зізнання Тіни Кароль

Фанати підтримують співачку. Вони думають, що Кароль досі не може оговтатися після смерті свого чоловіка. Коментатори пишуть:

  • "Найкраща, ми завжди поруч Тіночко, все буде добре... Ми любимо тебе"
  • "Тіно, роки так швидко летять... Відкиньте сум, живіть. Радійте, любіть, робіть дурниці... Життя одне"
  • "Треба насолоджуватись життям, та не думати про сумне".

Нагадаємо, раніше Кароль вразила фанатів, вона сіла на шпагат прямо на сцені.

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