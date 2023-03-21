Співачка поділилася сумними думками.

Відома українська співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання. Як виявилося, зірка не може перестати сумувати.

У своєму Telegram-каналі співачка показала нові селфі. Вона позувала на камеру біля дзеркала. У цей момент Кароль була з ніжним макіяжем - очі співачки підкреслювати бліді тіні для повік, а губи - насичена помада. Втім, погляд зірки усе одно був сумним.

Згодом Кароль сама вирішила розповісти, чому має невеселий вигляд. Зірка зізналася, що не може позбутися сумних думок.

Відео дня

"Відображення, чи все в ньому ок? Не проходить сум. Я намагаюсь, та ще щемить", - написала співачка.

Окрім цього, Кароль вже навіть думає, що сум став її другим уособленням. Проте їй це не подобається.

"Може сум це моє друге я, а я його боюсь", - зізналася зірка.

Реакція коментаторів на відверте зізнання Тіни Кароль

Фанати підтримують співачку. Вони думають, що Кароль досі не може оговтатися після смерті свого чоловіка. Коментатори пишуть:

"Найкраща, ми завжди поруч Тіночко, все буде добре... Ми любимо тебе"

"Тіно, роки так швидко летять... Відкиньте сум, живіть. Радійте, любіть, робіть дурниці... Життя одне"

"Треба насолоджуватись життям, та не думати про сумне".

Нагадаємо, раніше Кароль вразила фанатів, вона сіла на шпагат прямо на сцені.

Вас також можуть зацікавити новини: