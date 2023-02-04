Зірки телепрограми "Аншлаг", яка виходила на екрани понад 40 років, раніше були не тільки колегами, а й найкращими друзями. Їм навіть приписували роман. Але сьогодні все це в минулому.

Олена Воробей і Юрій Гальцев - відомі російські гумористи. Десятки років вони виступали разом, розважаючи своїх шанувальників у різних країнах. Зараз їх розділила війна.

Юрій Гальцев підтримав Володимира Путіна, а також вбивства мирних українців. У своїх інтерв'ю він з ностальгією згадує, як раніше приїжджав в Україну на гастролі і збирав повний зал, виступаючи російською мовою. Зараз він каже, що "українців потрібно рятувати", і що "вони нічого не розуміють", а на питання чи розуміє він сам щось, гуморист відповісти не може.

Олена Воробей залишається жити в Росії, але в одному зі своїх інтерв'ю акуратно натякнула, що вона проти війни:

"Спочатку я перебувала в страшному стресі. Ніхто нічого не розумів. Ми всі переживаємо це вперше. Відчуття реальності, коли хочеться перепрокинутися".

Після цих слів артистку тут же звинуватили в зраді, а також почали поширювати чутки, що вона втекла в Ізраїль. Однак Воробей поспішила виправдатися - вона нікуди не їхала, залишається в Росії, де у неї сім'я.

Зараз Гальцева і Воробей об'єднує лише те, що в Україні вони - персони нон-грата. Таку заборону вони отримали через незаконне відвідування окупованого півострова Крим.

Нагадаємо, українець із серіалу "Універ" продався Кремлю.

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