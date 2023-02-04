Олена Воробей і Юрій Гальцев - відомі російські гумористи. Десятки років вони виступали разом, розважаючи своїх шанувальників у різних країнах. Зараз їх розділила війна.
Юрій Гальцев підтримав Володимира Путіна, а також вбивства мирних українців. У своїх інтерв'ю він з ностальгією згадує, як раніше приїжджав в Україну на гастролі і збирав повний зал, виступаючи російською мовою. Зараз він каже, що "українців потрібно рятувати", і що "вони нічого не розуміють", а на питання чи розуміє він сам щось, гуморист відповісти не може.
Олена Воробей залишається жити в Росії, але в одному зі своїх інтерв'ю акуратно натякнула, що вона проти війни:
"Спочатку я перебувала в страшному стресі. Ніхто нічого не розумів. Ми всі переживаємо це вперше. Відчуття реальності, коли хочеться перепрокинутися".
Після цих слів артистку тут же звинуватили в зраді, а також почали поширювати чутки, що вона втекла в Ізраїль. Однак Воробей поспішила виправдатися - вона нікуди не їхала, залишається в Росії, де у неї сім'я.
Зараз Гальцева і Воробей об'єднує лише те, що в Україні вони - персони нон-грата. Таку заборону вони отримали через незаконне відвідування окупованого півострова Крим.
Нагадаємо, українець із серіалу "Універ" продався Кремлю.